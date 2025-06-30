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В Европе ожидают пика аномальной жары

Bloomberg: энергосети в Европе могут пострадать из-за пика аномальной жары
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Shutterstock

Энергосети в Европе могут пострадать из-за приближающегося пика аномальной жары. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за высоких температур некоторые АЭС в Европе снижают производство, чтобы добиться охлаждения реакторов, что приводит к росту цен на электроэнергию в ЕС. Из-за жары в центральной части Франции объявлен максимальный, красный уровень погодной опасности. Также высокие температуры отмечаются в северной части Великобритании, Испании, Франции и Португалии. Температура в этих странах поднимется до 40℃.

До этого Синоптик Шувалов заявил, что к среде 2 в Москве восстановится летняя погода.

30 июня «Роскосмос» опубликовал снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых видно циклон «Корнелиус» — именно он стал причиной дождливой и холодной погоды в Москве.

Ранее синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке.

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