В Европе ожидают пика аномальной жары

Энергосети в Европе могут пострадать из-за приближающегося пика аномальной жары. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за высоких температур некоторые АЭС в Европе снижают производство, чтобы добиться охлаждения реакторов, что приводит к росту цен на электроэнергию в ЕС. Из-за жары в центральной части Франции объявлен максимальный, красный уровень погодной опасности. Также высокие температуры отмечаются в северной части Великобритании, Испании, Франции и Португалии. Температура в этих странах поднимется до 40℃.

До этого Синоптик Шувалов заявил, что к среде 2 в Москве восстановится летняя погода.

30 июня «Роскосмос» опубликовал снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых видно циклон «Корнелиус» — именно он стал причиной дождливой и холодной погоды в Москве.

Ранее синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке.