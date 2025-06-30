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Трамп откроет «аллигаторовый алькатрас» для нелегалов во Флориде

Трамп откроет новый центр содержания нелегалов во Флориде
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Robert F. Bukaty/AP

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Дональд Трамп примет участие в церемонии открытия нового центра содержания нелегальных иммигрантов во Флориде, который неофициально получил название «Аллигаторовый Алькатрас», пишет РИА Новости.

«Завтра президент Трамп отправится в штат Флорида, чтобы присутствовать на открытии нового центра содержания нелегальных иммигрантов, расположенного на территории учебного аэропорта Дейд-Коллиер. Учреждение находится в самом сердце Эверглейдс и неофициально будет называться «Аллигаторовый Алькатрас», — сообщила Левитт.

По ее словам, расположение центра в окружении опасной дикой природы значительно усложнит попытки побега. Учреждение рассчитано на размещение, обработку и депортацию до 5 тысяч нарушителей миграционного законодательства.

В церемонии открытия примут участие министр внутренней безопасности Кристин Ноэм, губернатор Флориды Рон Десантис, член конгресса Байрон Дональдс и другие представители федеральных, региональных и местных органов власти.

Строительство центра вызвало протесты со стороны экологов, которые утверждают, что объект может представлять угрозу для местной экосистемы и диких животных.

До этого сообщалось, что 1 июля Трамп примет участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, расположенного в местности, окруженной болотами, населенными аллигаторами.

Ранее в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.

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