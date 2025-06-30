Стало известно об аресте экс-заместителя мэра Харькова по делу о хищениях

«Общественное»: на Украине арестовали экс-заммэра Харькова по делу о хищениях

Суд на Украине арестовал бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения содержание под стражей до 26 августа без права залога», — говорится в сообщении.

По данным издания, в ходе судебного заседания фигурант заявил, что все работы были выполнены, а руководство региона не имеет к нему претензий.

28 июня украинские силовики задержали бывшего заместителя мэра Харькова по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных укреплений. Отмечалось, что в мошенничестве замешан также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия, а ущерб государству в результате преступлений достиг 5,4 млн гривен ($130 тысяч).

В мае сообщалось, что бывшего заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Смирнова заключили под стражу с возможностью освобождения под залог. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных средств. До отставки в марте 2025 года Смирнов был куратором судебной системы в офисе Зеленского.

Ранее в Раде сравнили украинских коррупционеров с мародерами.