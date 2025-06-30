В Симферополе в подземном переходе загорелся мусорный бак

В Симферополе в подземном переходе произошло задымление из-за загоревшегося бака

В симферопольском подземном переходе загорелся мусорный бак, из-за чего все пространство заполнилось дымом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На видео, опубликованном журналистами, запечатлены кашляющие в задымленном переходе люди и суетящиеся продавцы цветов. По данным «Mash на волне», пламя в баке было потушено к приезду пожарных.

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