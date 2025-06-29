Площадь пожара в Крыму достигла гектара

В поселке Лазурное в городском округе Алушта в Крыму вспыхнула сухая трава на площади 1 гектар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложняют труднодоступная местность, скальный массив, а также порывистый ветер до 12 м/с.

До этого были опубликованы кадры задымления.

Двумя днями ранее управление МЧС по Республике Крым объявило на полуострове чрезвычайную пожарную опасность. Из-за температуры воздуха на открытой территории повысился риск возгораний. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы и проводят превентивные мероприятия в экосистемах полуострова. В том числе они в качестве профилактики обходят дома, места отдыха на природе и напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. Во время действия режима чрезвычайной пожарной опасности местным жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».