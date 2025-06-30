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ВОЗ рассказала, сколько человек умирают в час из-за одиночества

В ВОЗ заявили, что одиночество убивает около 100 человек в час
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Depositphotos

Одиночество приводит к смерти около 100 человек по всему миру каждый час. К такому выводу пришла комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям в своем глобальном отчете.

В документе говорится, что один из шести человек в мире страдает от одиночества, что оказывает существенное влияние на здоровье и благополучие.

«Одиночество связано с примерно 100 смертями каждый час — более 871 000 смертей в год. Крепкие социальные связи могут привести к улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни», — отметили в ВОЗ.

Одиночество затрагивает людей всех возрастов, особенно молодежь и людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода. От 17 до 21% людей в возрасте от 13 до 29 лет сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем самые высокие показатели среди подростков.

«Даже в цифровом мире, где все взаимосвязано, многие молодые люди чувствуют себя одинокими. Поскольку технологии меняют нашу жизнь, мы должны гарантировать, что они укрепляют, а не ослабляют человеческие связи. Наш отчет показывает, что социальные связи должны быть интегрированы во все политики — от цифрового доступа до здравоохранения, образования и занятости», — сказал сопредседатель комиссии Чидо Мпемба.

Социальные связи могут защищать здоровье на протяжении всей жизни. Они могут уменьшать воспаление, снижать риск серьезных проблем со здоровьем, укреплять психическое здоровье и предотвращать раннюю смерть. Они также могут укреплять социальную структуру, способствуя тому, чтобы сообщества были более здоровыми, безопасными и процветающими, добавили в ВОЗ.

До этого врач-психолог Софья Сулим рассказала, что мужчинам не стоит подавлять плач, потому что это может вызвать обострение заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта.

Ранее в России озаботились пропагандой одиночества.

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