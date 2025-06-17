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Врач объяснила, почему мужчинам опасно подавливать плач

Врач Сулим: мужчинам опасно подавливать плач
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Мужчинам не стоит подавлять плач, потому что это может вызвать обострение заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, мальчиков с детства приучают к тому, что они не должны плакать, поэтому во взрослом возрасте они не умеют правильно проявлять эмоции.

«Важно сказать, что для мужчин абсолютно нормально плакать. Однако для этого нужны определенные условия. Например, безопасно проявить эмоции можно во время просмотра фильма в одиночестве или с близкими людьми, так как большинство навряд ли будет плакать при посторонних», — посоветовала Сулим.

Она подчеркнула, что подавление эмоций грозит ишемической болезнью сердца или стенокардией, а также гастритом, язвой и другими болезнями.

Психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина до этого говорила, что подавленные отрицательные эмоции разрушают человеческий организм. Длительное сокрытие негативных чувств со временем может проявиться в виде физических недугов.

Ранее врач объяснила, почему мы плачем от лука и как этого избежать.

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