Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей

Кеннеди-младший назвал операции по смене пола у детей необратимой катастрофой

Кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший в ходе сенатских слушаний выступил с резкой критикой практики проведения операций по смене пола у несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Свой аргумент политик подкрепил выводами масштабного исследования Cass Review, посвященного гендерной идентификации детей и подростков. Кеннеди назвал результаты исследования «катастрофическими» для молодых пациентов, подвергшихся гендерно-аффирмативной медицинской помощи.

Он призвал к всестороннему обсуждению этого вопроса, подчеркнув, что необходимо учитывать точку зрения тех, кто рассматривает подобные процедуры как неэтичные и требующие запрета. Кандидат обратил внимание на необратимость последствий подобных вмешательств и недопустимость принятия столь важных решений детьми в раннем возрасте.

Кеннеди подчеркнул важность уважения различных мнений и отказа от принуждения к медицинским процедурам, противоречащим убеждениям отдельных лиц.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Ранее в США прекратили рассматривать заявки на смену пола в паспорте.