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Трамп рассказал о росте ожирения среди детей в США

Трамп: каждый пятый ребенок в США страдает ожирением
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Kevin Lamarque/Reuters

Каждый пятый ребенок в США страдает от лишнего веса, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 1960-е годы менее 5% в США страдали ожирением, сегодня — более 20%.

Трамп подчеркнул, что у 40% американских детей есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя несколько десятилетий назад этот показатель был 1 на 10 тысяч.

6 мая Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет государственного бюджета исследований потенциально опасных вирусов с возможными мутациями, в том числе в других странах.

В указе говорится, что исследования вирусов создают угрозу для благополучия граждан и финансирование исследований требует незамедлительного прекращения.

До этого администрация президента США запустила специальную страницу на сайте Белого дома, посвященную происхождению коронавируса SARS-CoV-2. Она сменила прошлую, которая велась при Джо Байдене.

Ранее Билл Гейтс призвал США продолжить финансирование медицинских программ.

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