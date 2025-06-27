На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина выбросила ребенка в окно, чтобы спасти от огня, и попала на видео

В США мать спасла жизнь ребенку, бросив его из горящей квартиры

В США мать выбросила ребенка из окна третьего этажа, чтобы спасти ему жизнь. Об этом сообщает телеканал Cleveland 19.

Взрыв произошел в одной из квартир жилого комплекса в Кливленде. Местный житель, Реджинальд Барнс, рассказал, что в этот момент находился на парковке ЖК.

Услышав громкий хлопок, Барнс сразу понял, что случилось что-то серьезное. Когда он увидел женщину с младенцем у окна, он стал кричать: «Брось ребенка, я поймаю его». Другие очевидцы страховали его и обеспечили безопасность малыша.

В итоге мать и ребенок остались живы и здоровы. Однако взрыв оставил без крова многих людей, и все их вещи были уничтожены. Несколько благотворительных организаций начали сбор пожертвований.

Ранее в Екатеринбурге мать прыгнула с ребенком с пятого этажа, спасаясь от пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами