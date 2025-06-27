Женщина выбросила ребенка в окно, чтобы спасти от огня, и попала на видео

В США мать спасла жизнь ребенку, бросив его из горящей квартиры

В США мать выбросила ребенка из окна третьего этажа, чтобы спасти ему жизнь. Об этом сообщает телеканал Cleveland 19.

Взрыв произошел в одной из квартир жилого комплекса в Кливленде. Местный житель, Реджинальд Барнс, рассказал, что в этот момент находился на парковке ЖК.

Услышав громкий хлопок, Барнс сразу понял, что случилось что-то серьезное. Когда он увидел женщину с младенцем у окна, он стал кричать: «Брось ребенка, я поймаю его». Другие очевидцы страховали его и обеспечили безопасность малыша.

В итоге мать и ребенок остались живы и здоровы. Однако взрыв оставил без крова многих людей, и все их вещи были уничтожены. Несколько благотворительных организаций начали сбор пожертвований.

Ранее в Екатеринбурге мать прыгнула с ребенком с пятого этажа, спасаясь от пожара.