На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге могут запретить аниматорам приставать к прохожим

Власти Петербурга намерены запретить аниматорам навязывать свои услуги прохожим
close
Pixabay

В Санкт-Петербурге парламентарии предложили запретить аниматорам приставать к прохожим на улицах. Об этом сообщает «Мойка78». Речь о людях в костюмах героев популярных мультфильмов или отсылающих к истории Северной столицы, которые предлагают сфотографироваться с ними за вознаграждение.

Как отмечают авторы проекта, опубликованного на сайте Заксобрания, «живые статуи» далеко не всегда вежливо предлагают свои услуги, например хватая людей за руки или одежду. Затем прохожих настойчиво убеждают купить снимки по завышенной цене.

За нарушение запрета депутаты предлагают штрафовать аниматоров на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. По их мнению, такая мера положительно скажется и на туристическом имидже Петербурга, и на безопасности его жителей.

В мае Telegram-канал «Новости Питера» сообщал, что в Петербурге ростовые куклы акул мешали проезду транспорта.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три ростовые куклы стоят на проезжей части и мешают проезду транспорта, при этом, когда автомобиль подъезжает ближе, люди в костюмах делают шаг назад и дают возможность продолжить движение.

Ранее в Москве попал на видео ночной забег динозавров на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами