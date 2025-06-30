В Петербурге могут запретить аниматорам приставать к прохожим

В Санкт-Петербурге парламентарии предложили запретить аниматорам приставать к прохожим на улицах. Об этом сообщает «Мойка78». Речь о людях в костюмах героев популярных мультфильмов или отсылающих к истории Северной столицы, которые предлагают сфотографироваться с ними за вознаграждение.

Как отмечают авторы проекта, опубликованного на сайте Заксобрания, «живые статуи» далеко не всегда вежливо предлагают свои услуги, например хватая людей за руки или одежду. Затем прохожих настойчиво убеждают купить снимки по завышенной цене.

За нарушение запрета депутаты предлагают штрафовать аниматоров на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. По их мнению, такая мера положительно скажется и на туристическом имидже Петербурга, и на безопасности его жителей.

В мае Telegram-канал «Новости Питера» сообщал, что в Петербурге ростовые куклы акул мешали проезду транспорта.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три ростовые куклы стоят на проезжей части и мешают проезду транспорта, при этом, когда автомобиль подъезжает ближе, люди в костюмах делают шаг назад и дают возможность продолжить движение.

Ранее в Москве попал на видео ночной забег динозавров на проезжей части.