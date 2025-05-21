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«Динозавр тащит динозавра»: москвичи сняли на видео ночной забег на проезжей части

В Москве на видео попал ночной забег динозавров на проезжей части

В Москве люди в костюмах устроили ночной забег на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

«Забег динозавров и других сказочных персонажей прошел ночью в Тушине. Всем бег», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как толпа людей в ростовых куклах, среди которых есть спортсмены в костюмах динозавров, бегут по проезжей части. Также автор видео отметил, что «динозавр тащит динозавра» во время забега.

До этого в Санкт-Петербурге ростовые куклы акул мешали проезду транспорта. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три ростовые куклы стоят на проезжей части и мешают проезду автомобиля, при этом, когда машина подъезжает ближе, люди в костюмах делают шаг назад и дают возможность транспорту продолжить движение.

Кроме того, в Москве коза залезла на легковой автомобиль Kia, чтобы поесть листья с дерева.

Ранее во Владивостоке школьники устроили драку на проезжей части.

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