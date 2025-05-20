Петербуржцы заметили акул на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как ростовые куклы мешали проезду автомобилей

В Санкт-Петербурге ростовые куклы акул мешали проезду транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

«Выглядят они безобидно, вроде, не кусаются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три ростовые куклы стоят на проезжей части и мешают проезду транспорта, при этом, когда автомобиль подъезжает ближе, люди в костюмах делают шаг назад и дают автомобилю возможность продолжить движение.

До этого сообщалось, что в Москве подростки собрали транспорт из электросамокатов и дивана и катались на нем по дворам. Школьники поставили диван на несколько электросамокатов и посадили на транспорт девушку, после чего начали движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, как подростки едут по двору на собранном транспорте, при этом «электродиванокат» застревает на дороге.

Кроме того, в Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.