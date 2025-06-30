В районе Неаполя движение поездов остановлено после землетрясения

Движение на железной дороге в районе Неаполя остановлено в связи с землетрясением магнитудой 4,6. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на национальную компанию «Итальянская железнодорожная сеть» (Rete Ferroviaria Italiana).

«Железнодорожное движение остается приостановленным в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить проверку состояния линии после землетрясения, которое затронуло этот район», — говорится в сообщении.

Сообщается, что работа технических специалистов продолжится до завершения проверок. Перебои в Неаполе спровоцировали задержки и отмены рейсов на центральном вокзале Рима «Термини».

30 июня Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о землетрясении в районе Неаполя. По информации местных СМИ, подземные толчки случились в момент сдачи в школах выпускных экзаменов.

До этого в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, толчки произошли накануне в 22:24 (1:24 мск) в 91 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хано, где живут около 236 тыс. чел. Очаг находился на глубине 10 км.

Ранее японцев предупредили об угрозе землетрясения.