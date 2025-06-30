На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В районе Неаполя движение поездов остановлено после землетрясения

Rete Ferroviaria: ж/д движение в районе Неаполя остановили после землетрясения
close
Depositphotos

Движение на железной дороге в районе Неаполя остановлено в связи с землетрясением магнитудой 4,6. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на национальную компанию «Итальянская железнодорожная сеть» (Rete Ferroviaria Italiana).

«Железнодорожное движение остается приостановленным в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить проверку состояния линии после землетрясения, которое затронуло этот район», — говорится в сообщении.

Сообщается, что работа технических специалистов продолжится до завершения проверок. Перебои в Неаполе спровоцировали задержки и отмены рейсов на центральном вокзале Рима «Термини».

30 июня Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о землетрясении в районе Неаполя. По информации местных СМИ, подземные толчки случились в момент сдачи в школах выпускных экзаменов.

До этого в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, толчки произошли накануне в 22:24 (1:24 мск) в 91 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хано, где живут около 236 тыс. чел. Очаг находился на глубине 10 км.

Ранее японцев предупредили об угрозе землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами