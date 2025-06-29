В Пакистане произошло землетрясение

В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли накануне в 22:24 (01:24 мск) в 91 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хано, где живут около 236 тыс. чел. Очаг находился на глубине 10 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 июня землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек — они в республике живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.