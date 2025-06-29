Японцев предупредили об угрозе землетрясения

Японцев предупредили о землетрясении магнитудой 5,1. Об этом пишет Kyodo News.

Эпицентр землетрясения будет находиться на глубине 30 км возле островов Токара на юге страны. Ожидается, что интенсивность толчков будет варьироваться от четырех до семи баллов. Угрозы цунами не наблюдается.

До этого землетрясение магнитудой 4,0 произошло у южных Курил.

Подземные толчки силой до 4 баллов могли ощутить на Шикотане. Тревогу цунами не объявляли.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в это же время сообщает о землетрясении магнитудой 6,1 у берегов Филиппин.

22 июня у берегов японского острова Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,1. Очаг находился на глубине 10 км.

Ранее школьник вернулся в дом за едой во время землетрясения и развеселил соцсети.