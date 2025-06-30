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Папа Римский призвал не использовать голод в качестве оружия в войне

Папа Римский призвал положить конец использованию голода в качестве оружия
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CLAUDIA GRECO/Reuters

Папа Римский Лев XIV призвал положить конец использованию голода в качестве оружия в войне. Об этом пишется РИА Новости.

В обращении к участникам 44-й Конференции государств-членов Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) он подчеркнул, что морить население — дешевый и выгодный способ вести войну.

«Вот почему миру пора ввести четкие, ясные и согласованные ограничения для наказания (за совершение. — ред.) этих правонарушений и преследования их авторов и исполнителей», — сказал он.

До этого Лев XIV на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвал правителей прекратить войны. Он подчеркнул, что «нет далеких конфликтов», и «война не решает проблемы, а рождает глубокие раны в истории народов».

Так он отреагировал на удар ВВС США по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал нанесенные удары «успешными».

Ранее Лев XIV призвал Путина сделать «жест для мира» на Украине.

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