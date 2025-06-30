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Врач назвала два ранних признака развития депрессии

Врач Баранова: раннее пробуждение может быть признаком развития депрессии
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kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Раннее пробуждение и головная боль могут сигнализировать о развитии депрессии и психоэмоциональных проблем. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова.

По ее словам, эти признаки сопровождают недуг на раннем этапе развития. Она отметила, что по ним врачи могут заподозрить наличие нарушений.

«Я говорю: наверное, у вас есть какой-то стресс, может быть, депрессия. Как правило, люди отказываются от этого, потому что они считают, что депрессия — это сидит человек и плачет. А ранним признаком депрессии как раз являются ранние пробуждения», — сказала Баранова.

Невролог добавила, что многие психиатрические заболевания могут также сопровождаться нарушением сна. В их числе — аутизм.

Исследователи под руководством профессора Алессандро Серретти из Университета Корэ в Италии, обобщив данные десятков международных исследований, до этого установили, что люди с повышенной генетической предрасположенностью к депрессии чаще сталкиваются с неудачами при лечении антидепрессантами, антипсихотиками и стабилизаторами настроения.

Ранее сообщалось, что россиян в депрессии могут лишить водительских прав.

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