Экс-главу омского Красного Креста отправили в колонию за мошенничество

Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя регионального отделения благотворительной организации «Российский Красный Крест» о хищении пожертвований. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2022 году экс-глава отделения благотворительной организации перевел на свои счета, в том числе под видом возврата задолженности по фиктивному договору займа, более 6,2 миллиона рублей. Они поступили из Централизованной религиозной организации для оказания гуманитарной помощи жителям Омской области, пострадавшим от пожаров, а также беженцам.

После хищения денежных средств обвиняемый сложил с себя полномочия председателя организации.

В результате на 28 банковских счетов мужчины наложили арест. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить религиозной организации свыше 6,2 миллиона рублей.

До этого в Нижегородской области женщина лишилась 95,9 миллиона рублей, которые хранились на бизнес-счете. По версии сотрудников правоохранительных органов, 24-летняя работница банка поменяла в профиле клиентки номер телефона и перевела деньги на другой счет.

Ранее в Приморье передали в суд дело о многомиллионных хищениях из бюджета.