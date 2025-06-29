Стало известно, когда в Забайкалье изменится класс пожароопасности

Очаги с пятым классом пожароопасности уменьшатся в Забайкальском крае к началу следующей недели, в регионе пройдут дожди и понизится температура воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Собеседник агентства пояснил, что в настоящее время пожарной опасности пятого класса на европейской территории России практически нет, существуют только отдельные очаги в Волгоградской области, а также в Крыму и Дагестане.

Вильфанд отметил, что наиболее заметные условия для чрезвычайного класса пожарной опасности находятся в Иркутской области и Бурятии, а также в Забайкальском крае и на некоторых участках на юге Хабаровского края.

«Но будут достаточно интенсивные осадки, это приведет к тому, что в Забайкальском крае и в Бурятии уже в понедельник площадь пятого класса будет уменьшаться», — добавил специалист погоды.

Научрук Гидрометцентра РФ добавил, что уже во вторник в этих регионах пройдут крайне сильные дожди, кроме того, прогнозируется снижение температуры воздуха что приведет к тому, что класс пожарной опасности уменьшится.

В конце мая сообщалось, что МЧС России планирует использовать спутники для поиска виновников возникновения лесных пожаров. Отмечается, что спасатели уже эффективно используют космический мониторинг для заблаговременной оценки ситуации с лесными пожарами. Более 90% термических точек, выявленных из космоса, подтверждаются, и более 60% из них являются источниками лесных пожаров.

Ранее в МЧС России сообщили об отправке еще одной группы пожарных в Забайкалье.