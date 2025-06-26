В МЧС России сообщили об отправке еще одной группы пожарных в Забайкалье

МЧС России направило дополнительную группу сотрудников для защиты населенных пунктов Забайкалья от лесных пожаров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Читу выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Иркутской области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав этой группы входят 50 пожарных и 10 единиц техники. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, включая дроны для мониторинга обстановки над пунктами.

В ведомстве отметили, что пожарных направят в районы с наиболее тяжелой ситуацией. Отмечается, что сегодня было сброшено 395 тонн воды на очаги пожаров в Читинском районе. При этом, в поселке Атамановка, рядом с которым горят 6,5 тыс. квадратов, продолжает работать группа из более 300 человек и 40 единиц техники.

26 июня сообщалось, что в Байкало-Ленском заповеднике Иркутской области из-за сухой грозы и сильного ветра начался верховой пожар. Стихия охватила более 90 гектаров леса в труднодоступной местности.

Ранее пожар в Забайкалье повредил несколько дач.