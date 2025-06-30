Сотруднице российского банка, обманувшей 11 пожилых клиентов, вынесли приговор

В Ангарске сотруднице банка, присвоившей деньги клиентов, дали 6,5 года колонии

В Иркутской области бывшую сотрудницу банка признали виновной в мошенничестве и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2022–2024 годах женщина занимала должность ведущего финансового консультанта в одном из отделений банка в Ангарске. Воспользовавшись своим служебным положением, она оформила 11 кредитных карт на бывших клиентов организации и воспользовалась их лимитами для своих нужд.

«В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Бывшая работница банка свою вину признала. Ее приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее аналогичный случай произошел в Татарстане. Там сотрудница банка перечисляла со вкладов клиентов деньги на счета своих знакомых.

Ранее в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки со счета 95 млн рублей.