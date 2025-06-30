Руководитель «Общины Виссариона» прокомментировал приговор

Осужденный к 12 годам колонии руководитель секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергей Тороп заявил, что его церковь никуда не исчезла и он не понимает, за что его осудили. Об этом пишет РИА Новости.

«А она (церковь. — ред.) никуда и не исчезла... Мы до сих пор не знаем, что мы сделали, не поняли. Нам никто не сказал. Даже потерпевшие не говорят, что мы что-то им сделали... Мне сегодня пришлось сказать «вы такие грозные сроки мне запрашиваете, а хоть кто-то может сказать, что я сделал противоправного?» — сказал он.

Тороп также сказал, что в уголовном деле нет обвинений, а есть только фантазии правоохранителей, и в допросах потерпевших тоже обвинений нет, добавил он.

Руководитель «Общины Виссариона» собирается обжаловать приговор, пишет агентство.

30 июня главу секты приговорили к 12 годам лишения свободы. Сторонники Торопа Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам соответственно.

По данным прокуратуры, в результате действий обвиняемых с 1991 по 2020 год 16 лицам причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести. «Церковь последнего завета» основал в 1991 году бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом — «сыном Бога» и «новым Христом». К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

Ранее экс-участница «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) рассказала о жизни в секте.