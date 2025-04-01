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Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала о жизни в секте

Бывшая последовательница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

В секте личность человека полностью исчезает, и он перестает воспринимать окружающую действительность. Об этом сообщила бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) в интервью «Известиям».

«Человек теряет абсолютно ощущение реальности, он проваливается в совершенно другую реальность. <…> У рядового сектанта нет времени подумать. Практики утром, в обед, вечером. Ты постоянно занят», — поделилась Светлана.

По ее словам, участники секты каждый день проходят через различные разминки, тренировки, покаяния и занятия карма-йогой. Каждый аспект жизни, включая элементарные потребности, требует отчетности перед старшими.

Создаваемое ощущение постоянной занятости и контроля подавляет критическое мышление и формирует иллюзию избранности, отделяя участников от внешнего мира.

Люди, не принадлежащие к «Ашрам Шамбалы», называются «мышами», одержимыми бесами и живущими во тьме. Секта, по словам собеседницы, привлекает людей, склонных к эзотерике, тех, кто находится в уязвимом психологическом состоянии или переживает сложный период жизни.

Накануне в Аргентине был задержан организатор и глава религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, ранее осужденный в России на 11 лет лишения свободы. Его подозревают в торговле людьми.

Ранее сообщалось о секте квадроберов, своими «ритуалами» якобы мешавшей благоустройству двора в Волгограде.

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