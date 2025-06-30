Экс-депутату Ярославля Соколову грозит до 10 лет за поджог ресторана

Гособвинение потребовало 10 лет колонии строгого режима для бывшего депутата ярославской гордумы Дмитрия Соколова по делу о поджоге ресторана «Сквер». Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По данным суда, Соколова обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Следствие считает, что 30 октября 2023 года он поджег летнюю веранду ресторана, зная, что внутри находятся люди. В результате пожара одна из посетительниц получила тяжелые ожоги, а ущерб составил более 11 млн рублей.

Сам Соколов признал вину в поджоге, но отрицает покушение на убийство. Его адвокат утверждает, что инцидент произошел из-за конфликта с руководством заведения и в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая получила от семьи Соколова 500 тысяч рублей компенсации. Также семья бывшего парламентария оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Владельцы ресторана, в свою очередь, требуют возместить 18 млн рублей ущерба.

Инцидент произошел в точке общепита на Первомайском бульваре. По предварительной информации, в помещение кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

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