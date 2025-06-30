В соцсетях похвалили японскую принцессу, летевшую эконом-классом

В соцсетях похвалили японскую принцессу, которая полетела эконом-классом, пишет South China Morning Post.

Принцесса Како, племянница императора Нарухито, является одной из самых известных представительниц консервативной японской императорской семьи. Недавно она совершила одиннадцатидневный визит в Бразилию, где посетила восемь городов по приглашению бразильского правительства. Во время одного из перелетов она была замечена отдыхающей у окна в салоне эконом-класса.

Снимок быстро распространился в китайских социальных сетях и вызвал противоречивые реакции. Одни пользователи отмечали ее «естественность и простоту» , другие же высказывали опасения, что поведение члена королевской семьи может быть расценено как неподобающее.

Принцесса Како хорошо известна своими яркими и нестандартными модными выборами, которые часто отличаются от традиционного образа представителей императорского окружения, сообщают СМИ.

Ранее пассажирский самолет из-за непогоды едва не опрокинулся при посадке.