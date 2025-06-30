На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях похвалили японскую принцессу, летевшую эконом-классом

Японская принцесса Како полетела эконом-классом и получила похвалу в соцсетях
close
Ricardo Moraes/Reuters/Wenxuecity.com

В соцсетях похвалили японскую принцессу, которая полетела эконом-классом, пишет South China Morning Post.

Принцесса Како, племянница императора Нарухито, является одной из самых известных представительниц консервативной японской императорской семьи. Недавно она совершила одиннадцатидневный визит в Бразилию, где посетила восемь городов по приглашению бразильского правительства. Во время одного из перелетов она была замечена отдыхающей у окна в салоне эконом-класса.

Снимок быстро распространился в китайских социальных сетях и вызвал противоречивые реакции. Одни пользователи отмечали ее «естественность и простоту» , другие же высказывали опасения, что поведение члена королевской семьи может быть расценено как неподобающее.

Принцесса Како хорошо известна своими яркими и нестандартными модными выборами, которые часто отличаются от традиционного образа представителей императорского окружения, сообщают СМИ.

Ранее пассажирский самолет из-за непогоды едва не опрокинулся при посадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами