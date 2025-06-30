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Пассажирский самолет из-за непогоды едва не опрокинулся при посадке

FL360aero: самолет Boeing 737 едва не перевернулся при посадке в Индонезии
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Batik Air совершил сложную посадку в международном аэропорту Сукарно-Хатта под Джакартой. Инцидент произошел 29 июня из-за сильного ветра и ливня, сообщает авиационный портал FL360aero.

Воздушное судно с бортовым номером PK-LDJ при заходе на посадку получило значительный крен на правый бок. В результате одно из крыльев лайнера опасно приблизилось к поверхности взлетно-посадочной полосы.

«Самолет остается пригодным к эксплуатации после инцидента, вызванного сложными погодными условиями. Все процедуры полета были соблюдены», — говорится в сообщении авиакомпании в соцсети X.

На борту находились 141 пассажир, никто не пострадал. Посадка была завершена благополучно, несмотря на экстремальные погодные условия.

В марте самолет авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу (ВПП) во время посадки в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Борт направлялся в Нью-Йорк из Джэксонвилла во Флориде. Во время совершения посадки экипаж принял решение уйти на второй круг, и в этот момент левое крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу.

Ранее россиянам дали советы по перелетам египетской авиакомпанией, задерживающей рейсы.

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