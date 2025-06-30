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Участники массовой драки на крыше здания ЖК в Подмосковье попали на видео

Под Москвой рабочие подрались на крыше строящегося здания ЖК и попали на видео

В Подмосковье рабочие устроили массовую драку на крыше строящегося здания ЖК «Спутник» группы застройщика «Самолет». Видеозапись опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

В ролике можно увидеть, как десятки человек выясняют отношения на кулаках, находясь при этом на крыше здания. У некоторых участников конфликта заметны куски арматуры.

Baza утверждает, что после инцидента были задержаны восемь человек, им грозит арест до 15 суток.

В драке пострадали шестеро рабочих. Они были доставлены в больницу, врачи диагностировали у мужчин легкие травмы. В управляющей компании заявили, что уволят агрессивных сотрудников.

До этого пенсионер из Москвы подрался с рабочими, которые начали сносить его гараж. Инцидент произошел днем 15 апреля во дворах на Мосфильмовской улице. Местные говорили, что тяжба из-за территории, которую занимают гаражные боксы, длится уже несколько лет. Суды идут до сих пор, однако отсутствие постановления не остановило рабочих, приехавших в Раменки, чтобы все снести.

Ранее петербуржцы устроили драку со стрельбой после дорожного конфликта, и это попало на видео.

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