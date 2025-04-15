Пенсионер подрался с рабочими, которые приехали сносить его гараж в Москве

Пенсионер из Москвы подрался с рабочими, которые начали сносить его гараж. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал «Острожно, Москва».

Инцидент произошел днем 15 апреля во дворах на Мосфильмовской улице. Местные говорят, что тяжба из-за территории, которую занимают гаражные боксы, длится уже несколько лет. Суды идут до сих пор, однако отсутствие постановления не остановило рабочих, приехавших сегодня в Раменки, чтобы все снести.

«Они такой проект сделали гаражей, хотели облагородить территорию, своими силами построить, что было для людей. Ходили со своими проектами по инстанциям, но в итоге все сносят не смотря на то, что люди даже не освободили свои гаражи», — возмущаются жители (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Пожилой мужчина, являющийся председателем гаражного кооператива, попытался остановить самоуправство и встал на пути техники и рабочих. Пенсионер даже подрался с ними и попытался залезть в ковш экскаватора, но это не помогло.

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