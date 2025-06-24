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Дудь признался в зависти к фанатам Noize MC

Журналист Дудь заявил, что завидует участникам концерта Noize MC в Исландии
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Юзефович/YouTube

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в Telegram-канале, что завидует фанатам Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), которые посетят концерт рэпера в Исландии.

24 июня Noize MC представит сольную программу «Не все дома» в Рейкьявике. Дудь назвал «супернеожиданным решением» проведение концерта в Исландии.

«Как я понимаю, из российских артистов за последние 10-15 лет в Исландии выступали только БГ (признан в РФ иностранным агентом) и Pussy Riot, из украинских — Иван Дорн. И все. Завидую всем, кто примет участие!» — написал блогер.

После начала спецоперации России на Украине Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Noize MC) уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

Ранее стало известно, что Кадышева станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге.

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