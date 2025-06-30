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Российская разведка обвинила Еврокомиссию в отрыве от реальности

СВР: эксперты убеждают ЕК во вреде дальнейшего введения санкций против РФ
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Matt Dunham/AP

Эксперты вовсю убеждают Еврокомиссию не вводить новые санкции против России, отмечая их негативное влияние на европейские страны. Об этом на своем сайте сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, европейских бюрократов обвиняют в том, что из-за отключения банков России от системы SWIFT доверие к ней было подорвано, и теперь страны глобального Юга разрабатывают альтернативные платформы.

«Однако доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично пилят сук, на котором сидят», — говорится в сообщении.

30 июня страны Евросоюза еще на полгода продлили экономические санкции, введенные против России.

Рестрикции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года. Они охватывают широкий спектр отраслевых сфер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, запрет касается импорта некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, деятельности некоторых российских банков и вещательных компаний.

Ранее в Кремле прокомментировали слова сенатора США о планах Трампа ввести санкции против РФ.

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