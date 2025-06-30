В Подмосковье подростки нашли пакет с младенцем без признаков жизни

В Подмосковье обнаружили пакет с младенцем без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Инцидент произошел на улице Кузьмина в Павловском Посаде. Страшную находку сделали подростки. Затем на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника канала, на вид ребенку не больше года. Другой информации о случившемся пока не поступало.

До этого в США полицейские нашли истощенного младенца рядом с телом матери. Инцидент произошел в городе Финиск (штат Аризона). В правоохранительные органы позвонили местные жители: они были обеспокоены тем, что уже пару дней не видели женщину с младенцем, которая жила по соседству, и попросили проверить, все ли у нее в порядке.

Полицейские нашли в доме женщину, которая лежала на кровати и не двигалась, а также завернутого в пеленку крошечного младенца, лежавшего рядом с матерью. Ребенок дышал, но был обезвожен и истощен. Младенца госпитализировали в критическом состоянии. После пребывания в медучреждении состояние ребенка улучшилось, врачи дают оптимистичные прогнозы по его восстановлению.

Ранее в Минусинске младенец захлебнулся в ванной, пока мать слушала музыку.