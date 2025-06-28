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В Минусинске младенец захлебнулся в ванной, пока мать слушала музыку

В Красноярском крае девятимесячный младенец захлебнулся в ванной
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Shutterstock

В Минусинском районе Красноярского края мать оставила без присмотра в ванной двоих детей и ушла на кухню слушать музыку, один из малолетних захлебнулся. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 27 июня в СНТ «Заливные луга». Женщина купала двоих детей в возрасте 2 лет и 9 месяцев в ванне. В какой-то момент мать ушла на кухню и включила музыку, оставив несовершеннолетних без присмотра.

Услышав через какое-то время крик старшего ребенка, женщина вернулась в ванную комнату и увидела, что девятимесячная дочь не дышит. На место была вызвана скорая помощь, медики пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого в Саратове спасли шестилетнюю девочку, упавшую в бассейн на отдыхе Ребенок захлебнулся, на место была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Омской области годовалый ребенок захлебнулся в ведре.

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