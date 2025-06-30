«Цеплялся за жизнь»: полицейские нашли истощенного младенца рядом с телом матери

В США младенец несколько дней провел рядом с умершей матерью и выжил

В США благодаря бдительности соседей полицейские спасли младенца, который несколько дней провел рядом с телом умершей матери. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Финиск (штат Аризона). В правоохранительные органы позвонили местные жители: они были обеспокоены тем, что уже пару дней не видели женщину с младенцем, которая жила по соседству, и попросили проверить, все ли у нее в порядке.

На вызов оперативно прибыли полицейские. Они заглянули в окно и увидели женщину, которая лежала на кровати и не двигалась. Не дождавшись ответа, правоохранители взломали дверь в дом. Внутри они нашли умершую женщину и завернутого в пеленку крошечного младенца, который лежал рядом с матерью. Ребенок дышал, но был обезвожен и истощен.

Младенца госпитализировали в критическом состоянии. Медики отметили, что благодаря внимательности соседей полицейские прибыли как раз вовремя, чтобы успеть спасти ребенка. Врачи поделились, что состояние ребенка через несколько дней после пребывания в медучреждении улучшилось, они дают оптимистичные прогнозы по его восстановлению.

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