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На Украине полиция задержала чиновника, который незаконно добывал ископаемые

Нацполиция Украины: чиновник незаконно добыл полезных ископаемых на $4,5 млн
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Adam Gray/AP

Украинская национальная полиция рассказала о деле чиновника, который в Черкасской области незаконно добывал полезные ископаемые, нанеся ущерб государству на $4,5 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Черкасской области полиция сообщила подозрение должностному лицу общества металлургической отрасли», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемым является глава одного из департаментов предприятия. Отмечается, что горные работы проводились не в соответствии со специальным разрешением «на пользование недрами и контура подсчета оцененных государством их запасов».

В настоящий момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что украинцы приравнивают коррупционеров к мародерам. По его словам, данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания «Барометр общественных настроений» подтверждают данное заявление.

Ранее жители Украины вышли на антиправительственный протест на майдане.

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