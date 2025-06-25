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Жители Украины вышли на антиправительственный протест на майдане

Жители Украины вышли на протест на майдане, обвинив киевские власти в коррупции
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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Жители Украины вышли на протест на майдане, обвинив киевские власти в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине. Среди участников акции ветераны ВСУ, их родственники, студенты и активисты.

Протестующие требуют привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы, обеспечить социальную защиту ветеранов ВСУ.

На майдане был развернут палаточный городок, но его снесли полицейские, некоторые манифестанты были задержаны.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что президент США Дональд Трамп получил информацию о коррупции главы Украины Владимира Зеленского.

По словам политика, история с бывшим вице-премьером и министром национального единства Алексеем Чернышовым может окончательно потопить «киевский режим».

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.

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