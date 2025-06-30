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СК начал проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ

Следователи СК начали проверку по факту нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве
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Кадр из видео/РЕН ТВ

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 26 июня съемочная группа телеканала находилась в здании частной косметологической клиники, которая находится в Оружейном переулке в Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием.

«Сотрудники клиники, осознавая, что перед ними находится съемочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности», — говорится в публикации.

В результате проведения всех проверочных мероприятий будет принято итоговое процессуальное решение.

7 июня сообщалось, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования работе журналистов после инцидента, в котором местные жители с палками атаковали съемочную группу телеканала РЕН ТВ.

Ранее СК начал проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ в московской клинике.

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