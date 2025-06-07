В Новосибирске завели дело после нападения на журналистов

СК завел дело в связи с нападением на журналистов РЕН ТВ в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования работе журналистов после инцидента, в котором местные жители с палками атаковали съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

«Осуществляли свою законную профессиональную деятельность журналисты одного из федеральных телеканалов. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, затем повредили видеокамеру и телефон», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование законной деятельности журналиста). В настоящее время следственные органы проводят допросы свидетелей и устанавливают все детали происшествия.

7 июня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Новосибирске, на улице Караваева в Дзержинском районе, трое местных жителей напали на журналистов с палками. Корреспонденты в момент нападения выполняли редакционное задание.

Ранее журналисты «Известий» подверглись нападению в Москве.