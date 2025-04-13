Бизнес Вадима Демчога потерпел многомиллионные убытки

Актер Вадим Демчог потерпел многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, ООО «Демчог экспеншн» ушла в убыток на 13,9 миллиона рублей за 2024 год. Отмечается, что в 2023-м компания принесла прибыль почти на 25 миллионов рублей. На фирму зарегистрирован театр Демчога «Арленикиада». Актер выступает там в качестве режиссера, а также проводит цикл тренингов для управления собственным состоянием.

Демчог известен по роли заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова (Иван Охлобыстин) в сериале «Интерны».

В июле 2024 года Демчог признался, что редко общается с коллегой по сериалу «Интерны» Иваном Охлобыстиным.

Демчог уточнил, что раньше они с Охлобыстиным были очень дружны. Актеры отмечали вместе различные праздники, включая Новый год и дни рождения. Однако сейчас, по словам артиста, они не на связи. Демчог заявил, что ценит талант коллеги.

Ранее Ренату Литвинову обязали погасить долги по коммуналке.