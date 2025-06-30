На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем мошенники записывают голоса россиян

Киберэксперт Ульянов: мошенники делают записи голосов россиян для обмана их близких
close
Shutterstock

Мошенники не смогут красть деньги россиян с помощью только одной записи их голоса. Но такая запись вместе с угнанным аккаунтом жертвы в мессенджере или соцсети может использоваться для кражи денег у ее знакомых и близких, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«В настоящее время нет сценариев, которые бы позволили монетизировать голос жертвы в чистом виде, без использования других векторов атак. То есть, самого по себе голоса недостаточно, чтобы украсть чьи-то деньги. Но голос может использоваться, чтобы обманывать близких или знакомых жертвы для выманивания у них средств. Особенно опасно, если помимо голоса злоумышленники смогут получить доступ к аккаунту жертвы. Например, это профиль в соцсети или мессенджере. И вот тогда связка аккаунт плюс голос могут быть очень эффективными для обмана собеседников», — отметил Ульянов.

Мошенники массово звонят россиянам под видом центров соцопросов и пытаются записать голос человека для создания дипфейков, рассказала 11 июня заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. Она отметила, что злоумышленники ставят своей целью удерживать пользователя на линии как можно дольше. Чтобы клонировать голос, нужна запись не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получится подделка. Чтобы придать записи естественность, мошенники затем добавляют эффекты плохой связи и фоновые шумы.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами