Стало известно, зачем мошенники записывают голоса россиян

Мошенники не смогут красть деньги россиян с помощью только одной записи их голоса. Но такая запись вместе с угнанным аккаунтом жертвы в мессенджере или соцсети может использоваться для кражи денег у ее знакомых и близких, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«В настоящее время нет сценариев, которые бы позволили монетизировать голос жертвы в чистом виде, без использования других векторов атак. То есть, самого по себе голоса недостаточно, чтобы украсть чьи-то деньги. Но голос может использоваться, чтобы обманывать близких или знакомых жертвы для выманивания у них средств. Особенно опасно, если помимо голоса злоумышленники смогут получить доступ к аккаунту жертвы. Например, это профиль в соцсети или мессенджере. И вот тогда связка аккаунт плюс голос могут быть очень эффективными для обмана собеседников», — отметил Ульянов.

Мошенники массово звонят россиянам под видом центров соцопросов и пытаются записать голос человека для создания дипфейков, рассказала 11 июня заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. Она отметила, что злоумышленники ставят своей целью удерживать пользователя на линии как можно дольше. Чтобы клонировать голос, нужна запись не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получится подделка. Чтобы придать записи естественность, мошенники затем добавляют эффекты плохой связи и фоновые шумы.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор.