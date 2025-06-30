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Эксперты объяснили, можно ли мужчинам пользоваться женскими шампунями

В редакции ОСН выяснили, что мужчинам противопоказан женский шампунь
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Depositphotos

Бывает, что мужчины не обращают особого внимания на средства для ухода, например, на шампунь. Однако неправильный его выбор может привести к проблемам с волосами. Об этом предупреждает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Специалисты подчеркивают, что мужчинам крайне не рекомендуется пользоваться женскими шампунями, поскольку содержащиеся в них компоненты могут усугубить имеющиеся проблемы с волосами. Например, сделать кожу головы жирнее.

Уточняется, что физиологически у мужчин более плотная структура волос, а сальные железы на голове работают интенсивнее, чем у женщин. Поэтому лучше всего выбирать интенсивно очищающие средства.

Кроме того, мужчины более предрасположены к появлению перхоти, и это также нужно учитывать при выборе шампуня.

Доктор Паллави Брэдшоу из Лондона до этого говорила, что аллергикам необходимо ежедневно мыть голову, чтобы минимизировать воздействие аллергенов. По ее словам, пыльца остается не только на одежде — она оседает на коже и волосах, усиливая симптомы аллергии даже после возвращения домой.

Ранее россиянам объяснили, как не перегрузить волосы кератином.

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