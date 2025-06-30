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В мясной продукции крупных российских производителей обнаружили опасные бактерии

SHOT: в мясной продукции нескольких производителей нашли листерии и сальмонеллы
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Alesia.Bierliezova/Shutterstock/FOTODOM

В мясных продуктах крупных российских производителей нашли листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«По информации SHOT ПРОВЕРКИ, в молочных сосисках производителя АО «Останкинский МПК» (подразделение «Гагарин-Останкино») выявлены сальмонеллы. Продукция реализуется в крупных сетевых магазинах, зараженная партия была выявлена в магазине «Светофор», — сказано в посте.

Также сальмонеллу нашли в мясной основе из индейки для котлет от ООО «Пензамол инвест», которую продают в торговой сети «Маяк», пишет SHOT.

В вареной колбасе ООО «Комбинат «Дубки» обнаружили листерию, утверждает канал. Бактерия является возбудителем листериоза.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора. В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

Ранее в «мусульманской» колбасе российского производства нашли свинину.

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