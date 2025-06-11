В мусульманской колбасе российского производства нашли свинину

В мусульманской колбасе крупных российских производителей выявили ДНК свиньи. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

«По информации SHOT ПРОВЕРКИ, в вареных колбасах из мяса птицы производителей ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» обнаружены компоненты свиньи», — сказано в посте.

Сырье не заявлено производителем на маркировке — для экономии, пишет также канал. По его данным, в таком случае увеличивается риск отравления, поскольку ингредиенты могут быть просрочены, нелегально приобретены или произведены в несоответствующих условиях.

22 мая Telegram-канал «SHOT Проверка» писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора. В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

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