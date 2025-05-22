Производитель детского пюре опроверг данные о бактериях в своем продукте

Производитель «Агуши» заявил, что в его пюре нет бактерий, вызывающих отравление

Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит детское пюре «Агуша», опровергла информацию о выявлении бактерий в своей продукции. Результаты исследования в лабораторном центре Роспотребнадзора также подтвердили это, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу производителя.

В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

«Попадание бактерий в продукт на производстве исключено, поскольку продукт подвергается стерилизации и упаковывается в асептических условиях», — сказано в сообщении.

В «‎Вимм-Билль-Данн» добавили, что продукция из этой же партии прошла исследование в испытательном лабораторном центре Роспотребнадзора, там также не нашли нарушений.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление.

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