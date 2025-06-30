Азербайджан отреагировал на критику диаспоры в России

Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в РФ с критикой

Заявление, опубликованное в Telegram-канале «АДР — Азербайджанская диаспора России» относительно событий в Екатеринбурге, не отражает позицию азербайджанской общины. Об этом заявил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой в Telegram.

В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что данный канал не имеет отношения к реальной диаспоре и распространяет провокационную информацию.

«Распространение подобных материалов фальшивым ресурсом — это провокация против нашей страны и соотечественников в России», — отмечается в заявлении комитета.

Азербайджанская община России выразила несогласие с позицией официального Баку относительно недавних событий в Екатеринбурге. В обращении отмечается, что в то время как община пытается справиться с последствиями инцидента, официальные лица Азербайджана, по мнению авторов, занимаются «политиканством». Поводом для заявления стала публикация государственного агентства Azertag, где события в Екатеринбурге представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России.

Община критикует тон официальных азербайджанских публикаций, считает, что подобные заявления вредят положению азербайджанцев в России, а также призывает сосредоточиться на дипломатической работе и помощи землякам.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.