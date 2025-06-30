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Ремонтом жилья уехавших из России белгородцев займутся после окончания СВО

Гладков: ремонтом жилья покинувших РФ белгородцев займутся после окончания СВО
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что восстановлением домов покинувших Россию жителей региона власти займутся после окончания специальной военной операции (СВО). Решение он озвучил на совещании с региональным правительством.

«Восстановлением имущества [уехавших за границу жителей], как движимого, так и недвижимого, будем заниматься после окончания специальной военной операции», — заявил глава региона.

Он заявил, что это будет реализовано «в рамках действующего законодательства РФ и Белгородской области».

16 июня Гладков также заявлял, что разрушенные дома граждан, покинувших Россию, не нужно восстанавливать как минимум до конца спецоперации. По словам Гладкова, приоритетная помощь должна оказываться тем, кто остается жить и работать в приграничных районах, несмотря на сложные условия. Имущество уехавших — дома и автомобили — губернатор предложил временно консервировать до завершения спецоперации. Гладков подчеркнул, что речь идет не о тех, кто покинул Россию «на день-два», а об уехавших вместе с семьей «на проживание» в другую страну. Он также отметил, что они могут обращаться за поддержкой в те страны, «где получили второй паспорт».

Ранее под Белгородом катавшуюся на велосипеде девочку контузило, когда снаряд попал в жилой дом.

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