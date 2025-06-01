Под Белгородом катавшуюся на велосипеде девочку контузило, когда снаряд попал в жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале об ударе ВСУ по поселку Пролетарский.

Чиновник рассказал, что там снаряд попал в частный дом и полностью его разрушил. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, она получила несовместимые с жизнью травмы.

»​​​​​​​Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию», — сообщил глава области.

Он добавил, что ее госпитализировали для обследования. На месте прямого попадания снаряда в дом работают сотрудники экстренных служб, волонтеры и бойцы самообороны. Они разбирают завалы.

До этого в селе Ржава Курской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по гражданскому автомобилю. При этом 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица, а транспортное средство сгорело. Пострадавшую доставили в больницу. После случившегося врио губернатора Александр Хинштейн призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничье, пока там не будет безопасно.

Ранее мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.