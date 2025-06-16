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Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших россиян

Гладков: в Белгородской области не будут восстанавливать дома уехавших из России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что разрушенные дома граждан, покинувших Россию, не нужно восстанавливать, как минимум, до конца спецоперации. С таким предложением он выступил на заседании регионального правительства, трансляция которого велась на его странице во «ВКонтакте».

По словам Гладкова, приоритетная помощь должна оказываться тем, кто остается жить и работать в приграничных районах, несмотря на сложные условия.

«Есть люди, которые покинули страну. Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, работают в крайне тяжелой ситуации?» — сказал глава региона.

Имущество уехавших — дома и автомобили — губернатор предложил временно консервировать до завершения спецоперации.

Гладков подчеркнул, что речь идет не о тех, кто покинул Россию «на день-два», а об уехавших вместе с семьей «на проживание» в другую страну. Он также отметил, что жители с двойным гражданством могут обращаться за поддержкой в те страны, где получили второй паспорт.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что 600 жителей региона, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Деньги получат жители Краснояружского и Ракитянского районов. До конца следующей недели власти перечислят пострадавшим 80 млн рублей.

Ранее под Белгородом катавшуюся на велосипеде девочку контузило, когда снаряд попал в жилой дом.

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