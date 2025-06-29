Сердючка пошутил на тему скандала с исполнением песен на русском языке

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, на концерте в Одессе иронично прокомментировал жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя по поводу исполнения песен на русском языке. Соответствующую видеозапись опубликовало издание в Telegram-канале «Страна.ua».

«Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном», — сказал артист со сцены.

После этого Сердючка начал на украинском языке петь песню «Поезд »Киев — Одесса».

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Более того, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал Кременю и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины.