Бывший вожатый получил срок за домогательства в отношении детей в уральском лагере

Суд приговорил вожатого к 15 годам за растление детей в лагере под Екатеринбургом

Вожатого из Екатеринбурга осудили за растление детей в лагере, следует из приговора Свердловского областного суда.

Речь идет о 35-летнем Дмитрии Воложанине, который работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. Следствию удалось доказать, что мужчина развращал трех мальчиков, которые попались на употреблении запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет. Воспитатель заставлял их выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. Подсудимый частично признал вину.

«Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 10 лет», — отметили в инстанции.

Осень прошлого года сразу пятеро детей обвинили вожатого в сексуализированном насилии. Пострадавшими оказались дети в возрасте 12-13 лет. Жертвы рассказали, что взрослый щупал их за интимные места и «вел грязные речи», причем о непозволительном поведении мужчины заявили дети, которые отдыхали в санатории в разные смены, с августа по декабрь 2023 года. Виновному грозило до 20 лет лишения свободы.

Ранее вожатый летнего лагеря в Испании предлагал детям поиграть и фотографировал их обнаженными.